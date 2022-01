Bizzey wordt in 2022 opnieuw vader. De 36-jarige hiphopper en dj kondigt zaterdag op Nieuwjaarsdag aan dat zijn vrouw Renee in verwachting is.

"Another one", schrijft Bizzey op Instagram bij een reeks foto's van de zwangere Renee en een plaatje van de echo.

Renee en Bizzey, de artiestennaam van Leo Roelandschap, werden in november 2015 al ouders van een zoon. Het jongetje kreeg de toepasselijke naam November.

Het koppel trouwde in 2014.