Nieuwjaarsdag is het perfecte moment om vanaf de bank te mijmeren over het afgelopen jaar en nieuwe plannen te maken voor de komende 365 dagen. Diverse BN'ers delen hun overpeinzingen op sociale media.

"Wat een achtbaan was 2021", schrijft radio-dj Ruud de Wild, die onlangs genas van darmkanker, op Instagram. "En wat een geluk had ik met zoveel mooie lieve mensen om mij heen, die mij hebben gesteund en me door die shitstorm heen hebben geholpen. Maar één persoon het meest. Allerliefste Olcay, gelukkig Nieuwjaar en veel gezondheid. Nooit geweten hoe beladen zo'n wens is. Dank je wel dat je er zo onvoorwaardelijk voor mij was."

Bibi Breijman kan het goede niet vinden in voornemens, schrijft ze op Instagram. "Ze kunnen het beter 'kwade voornemens' noemen. Ze zijn een kwelling en een confrontatie met je eigen doorzettingsvermogen. Laat die jaarwisseling symbool staan voor het streven naar een slechtere versie van jezelf. Dan kan het alleen maar meevallen en zul je trots zijn op wat je allemaal bereikt!"

Splinter Chabot brak afgelopen jaar door dankzij Wie is de Mol? en zijn eigen talkshow. Ook wordt zijn debuutroman Confettiregen verfilmd. Op Instagram staat hij stil bij deze mijlpalen. "Maar het allerbelangrijkste: met vrienden, vriendinnen en familie op vakantie. Dat waren de momenten dat niets moest en alles mocht. Op naar 2022, lieve mensen! Blijf gezond, blijf lief én blijf huppelen!"

Isa Hoes vond afgelopen jaar een nieuwe woning. "Na twee jaar 'zwerven' weer een thuis gevonden, en dan dit uitzicht hebben… Dat maakt me gelukkig en laat me weer verheugen op de nieuwe dag. Het huis is nog niet af, maar ik ben thuis", aldus de actrice.

Kookboekenschrijver Rens Kroes noemt 2021 "puur en rauw". "Want de wannabe past niet meer. Ik ben wie ik ben. Bij mij zijn er dit jaar steeds meer laagjes afgepeld. Dankzij moederschap, maar ook door deze tijd. Het voelt net alsof je mij, maar ook mensen om mij heen geholpen hebt om de deur nog wijder open te zetten. Een weg naar pure liefde."

"2021 was geen leuk jaar. Verre van dat", schrijft Luuk Ikink, die RTL Boulevard-collega Peter R. de Vries verloor. "Maar er waren gelukkig wel fijne collega's, goede vrienden, familie én... thuis. Daar kwam alles weer goed. Ik hoop dat 2022 voor jullie allemaal beter wordt!"

Patricia Paay staat op Instagram stil bij de hoogtepunten van haar afgelopen jaar, waaronder haar deelname aan Ranking the Stars. "Buiten alles is familie voor mij het allerbelangrijkste, mijn man, dochter, zus en moeder. Dankbaar dat deze laatste er nog steeds is."