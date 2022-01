Prins Andrew moet bewijzen dat hij niet kon zweten. Dit eisen de advocaten van Virginia Giuffre, die naar eigen zeggen als tiener is misbruikt door de Britse prins, meldt BBC News vrijdag.

De inmiddels 38-jarige Giuffre heeft de prins in New York aangeklaagd. Volgens haar werd ze in 2001 door zedendelinquent Jeffrey Epstein 'uitgeleend' aan Andrew en door hem misbruikt.

Het misbruik zou hebben plaatsgevonden in huizen van Epstein en zijn vertrouweling Ghislaine Maxwell. Giuffre beschreef in eerdere verklaringen dat Andrew tijdens het misbruik overmatig zweette.

De zoon van de Britse koningin verdedigde zich in 2019 in een interview door te beweren dat hij door medische problemen niet of nauwelijks kon zweten op het moment van het vermeende misbruik. Dat kwam volgens hem doordat hij tijdens de Falklandoorlog een "overdosis adrenaline" toegediend had gekregen.

De advocaten van Giuffre willen dat de prins met bewijs komt. Ze eisen bij de rechtbank dat hij alle relevante documenten over zijn onvermogen om te zweten overhandigt. Maar het juridische team van de prins ziet dat volgens BBC News niet zitten.

De advocaten van prins Andrew zeggen dat hij bezwaar maakt tegen het verzoek, omdat dit volgens hem vertrouwelijke privé-informatie is die waarschijnlijk niet als bewijs in de rechtszaak gebruikt kan worden.