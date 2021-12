Zodra de klok 0.00 uur slaat, worden overal ter wereld miljoenen flessen champagne en andere bubbels ontkurkt. De bubbelbusiness is zeer lucratief: veel beroemdheden hebben dan ook hun eigen fles op de markt gebracht.

JAY-Z

In 2006 verscheen de clip Show Me What You Got van JAY-Z, waarin ook een fles champagne met de naam Ace of Spades te zien is. Mensen raakten benieuwd naar het merk en ineens werd het massaal verkocht. Het is onduidelijk of de rapper toen al een belang in Ace of Spades had, maar in 2014 kocht hij het bedrijf in zijn geheel.

JAY-Z is een van de eerste beroemdheden die zijn naam verbond aan een alcoholmerk, waarna er velen volgden. In februari 2021 sloegen de artiest en Moët Hennessy, misschien wel het bekendste champagnemerk ter wereld, de handen ineen. Armand de Brignac, zoals de wijn nu heet, wordt gezien als een 'partychampagne' en vooral gedronken en rondgespoten op exclusieve feestjes. Er zijn zes verschillende blends op de markt, die zo'n 300 tot ruim 700 euro kosten.

JAY-Z proost met zijn eigen champagne. JAY-Z proost met zijn eigen champagne. Foto: JAY-Z

50 Cent

In 2018 ging 50 Cent de concurrentie aan met JAY-Z. In dat jaar lanceerde hij Le Chemin du Roi ('het pad van de koning'). De drank in het luxesegment is voorzien van de slogan: "For winners only." Elke fles bevat een gouden embleem met daarop het schaakstuk de koning. De goedkoopste fles kost 160 dollar (ruim 140 euro). Voor een blanc de blancs (gemaakt van alleen de chardonnaydruif) moet je 1.000 dollar betalen.

De champagnes van 50 Cent. De champagnes van 50 Cent. Foto: 50 Cent

Cara Delevingne

Ook supermodel en actrice Cara Delevingne is in de bubbels gestapt. Samen met haar zussen Poppy en Chloe startte ze het wijnlabel Della Vite. Ze kwamen op het idee toen ze een bezoekje brachten aan de wijngaard Biasiotto in het noordoosten van Italië. De familie Delevingne drinkt regelmatig een glas prosecco tijdens feestelijke gelegenheden en dus leek het de zussen geweldig om hun eigen merk te lanceren. Volgens de beschrijving van de wijn smaakt deze "geraffineerd en gevarieerd" en bevat hij aroma's van jasmijn en lavendel. De fles gaat voor 20 pond (bijna 24 euro) over de toonbank.

Poppy, Cara en Chloe Delevingne. Poppy, Cara en Chloe Delevingne. Foto: Cara Delevingne

Kylie Minogue

In 2020 werd Kylie Minogue Wines gelanceerd. De zangeres is creatief directeur en heeft vijf verschillende wijnen op de markt gebracht, inclusief een roséprosecco en een cava. De prosecco wordt gemaakt in de Italiaanse streek Veneto en ruikt en smaakt naar aardbeien, frambozen en bloesem. Overigens is hij voor een 'celebritywijn' niet duur: voor 12 pond kun je een fles halen. De Spaanse cava van 8 pond is droog en fris en heeft noten van bloesem en appel.

Kurken van Kylie Minogues wijnen. Kurken van Kylie Minogues wijnen. Foto: Kylie Minogue

Graham Norton

De Engelse talkshowpresentator is een groot wijnliefhebber en ging met meerdere wijnbedrijven in zee. Hij heeft er niet alleen geld in gestopt, maar beslist ook mee over bijvoorbeeld druivenblends. In Noord-Italië wordt de GN-roséprosecco gemaakt: bubbels met tropische noten en een vleugje aardbei. De wijn won al meerdere prijzen en wordt door kenners goed beoordeeld. Voor 20 dollar heb je een fles in huis.