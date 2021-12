Noraly Beyer is geraakt door de vele reacties die ze het afgelopen jaar kreeg op haar relatie met Joost Prinsen, vertelt ze in Volkskrant Magazine.

"O jee, denk ik dan, ik stond er helemaal niet bij stil dat mensen er zo blij van worden", aldus de 75-jarige Beyer.

"Maar ik begrijp het ook goed. Van de week sprak ik een jonge meid – nou ja, jonge meid, het zou mijn dochter kunnen zijn, ze heeft ook al een heel leven achter de rug: man, kinderen, man weg, kinderen groot. Ze pakte me beet en zei: 'Weet je, je geeft mij hoop.' Dat vond ik zo schattig. En het gebeurt vaak, zelfs mensen die ik niet ken, mailen me erover."

Beyer was zelf niet op zoek naar iemand door wie ze weer zou gaan geloven in de liefde. "Het ontroert mij dat mensen goeie zin krijgen van ons verhaal. Daar word ik nederig van. Mensen komen op straat naar me toe: 'O wat leuk, wat leuk.' Ze smelten helemaal weg. Ik vind het ontzettend lief dat ze dat uiten. Maar het mag nu natuurlijk niet meer uitgaan, haha."

In juni werd bekend dat Beyer en de 79-jarige Prinsen de liefde bij elkaar hebben gevonden. De twee kenden elkaar van jaren geleden, toen ze samen in De Afscheidsmonologen speelden.