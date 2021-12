Harry Mens besloot in 1991 zanger Luciano Pavarotti naar Nederland te halen en organiseerde daarom een concert in Ahoy. De Business Class-presentator betaalde alles uit eigen zak, vertelt hij vrijdag in De Telegraaf.

Mens was midden veertig en was als makelaar in onroerend goed miljonair geworden, maar voelde "dat er iets ontbrak". "Ik wilde erkenning. Ik wilde graag bekend worden bij het grote publiek."

"En daar heeft Pavarotti voor gezorgd. Ik wist hem te strikken voor dat concert, maar dat was niet gemakkelijk."

Mens moest 1 miljoen gulden aan Pavarotti betalen. De totale kosten voor de organisatie van de show liepen op tot 6 miljoen gulden. "Ik nam exorbitant grote risico's en zette vrijwel mijn hele vermogen op het spel. Maar het maakte me niet uit, ik geloofde in wat ik deed."

Bovendien eiste de Italiaanse operazanger dat alle opbrengsten naar het goede doel gingen. "Na afloop heeft Pavarotti de burgemeesters van deze steden persoonlijk een cheque overhandigd. Hij kreeg van mij alle eer, maar ondertussen wist wel heel Nederland wie ik was", zegt Mens, die het concert als "het absolute hoogtepunt in zijn zakelijke carrière" ziet.

Recentelijk werd in een uitzending van Business Class weer media-aandacht aan het Pavarotti-concert besteed. Paragnost Liesbeth van Dijk, die in het programma te gast was, hoorde naar eigen zeggen de aanwezigheid van de in 2007 overleden Pavarotti. "Hij is hier niet geweest, nee", zei Mens daarop. Het fragment werd volop gedeeld op sociale media.