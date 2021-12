Sinds Raven van Dorst in mei aankondigde met een nieuwe naam door het leven te gaan, gaat het een stuk beter met hen. De 37-jarige presentator voelt met deze naam veel meer bewegingsvrijheid, vertelt die in het AD.

Van Dorst deelde destijds dat die voortaan Raven heet en niet meer met vrouwelijke voornaamwoorden wil worden aangeduid. Voor non-binaire personen, die zich niet identificeren als man of vrouw, worden vaak de voornaamwoorden die/hen gebruikt.

"Natuurlijk, een naam is ook maar een naam, maar het laat iedereen zien: oh ja, er is iets veranderd", vertelt Van Dorst. "Ik voel me honderdmiljoen keer beter, alsof ik meer bewegingsvrijheid heb."

Van Dorst legt uit dat die al hun hele leven voelt alsof die moest voldoen aan iets wat die niet kon of wilde. De presentator is altijd in gevecht geweest met het 'meisje moeten zijn'. De stigma's die daarbij komen kijken zijn nu weg. "Ik heb het gevoel dat nu alles open ligt. Ik kan het ook iedereen aanraden. Of je nu bezig bent met je gender, nationaliteit, klasse of status, stel jezelf de vraag: wie wil ik zijn en welke naam past daarbij? Doe het gewoon, fuck it."

Van Dorsts openheid heeft anderen in een vergelijkbare situatie geholpen. "Na die Instagrampost kreeg ik berichten van mensen die zeiden: 'Dankzij jou heb ik nu aan mijn moeder durven vertellen dat ik mij geen man of vrouw voel, waarop de moeder antwoordde: oh ja, net als Raven van Dorst. Moet ik nu ook 'die' tegen je zeggen?' Het maakt het gesprek voor een hoop mensen makkelijker. Dat vind ik heel cool."

De presentator zag ook een ontroerende mini-omslag in de media. "Kranten, tijdschriften, online, links, rechts: journalisten deden hun best om een neutrale andere aanspreekvorm te vinden. Dat is misschien wel het grootste cadeau geweest. Het geeft aan dat het niet alleen om mij gaat. Er zijn veel mensen die tussen wal en schip vallen."

Waarom gebruikt NU.nl hen voor non-binaire personen?

NU.nl gebruikt voortaan de genderneutrale voornaamwoorden hen en hun voor non-binaire personen. Non-binaire personen voelen zich niet man of vrouw of niet uitsluitend man of vrouw. In plaats van hij en zij wordt nu vaak hen gebruikt, zoals in deze context ook opgenomen is in de Van Dale. Omdat NU.nl voor iedereen wil schrijven en niemand wil uitsluiten, gebruiken we voortaan voor non-binaire personen het voornaamwoord hen. Eigenlijk is het net zoals het woord zij, dat je voor zowel één als meerdere personen kunt gebruiken. De context maakt duidelijk of we met hen één of meerdere mensen bedoelen. Bovendien maken we dan direct duidelijk dat iemand zich geen man of vrouw voelt.