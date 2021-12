Chris Martin en Dakota Johnson houden hun relatie graag voor zichzelf. Het stel vindt het prettig om hun liefdesleven "privé" en "knus" te houden, zo vertelt de Fifty Shades of Grey-actrice in het tijdschrift ELLE.

"We zijn nu al een tijdje samen en we gaan af en toe op een date, maar we werken allebei zo veel dat het ook prettig is om thuis te zijn met elkaar", zegt de 32-jarige actrice. "De meeste feestjes zijn dan dus ook bij mij thuis."

Johnson en Coldplay-zanger Martin (44) hebben sinds 2017 een relatie, maar worden niet zo vaak samen met elkaar gezien. Zo betreden ze nooit samen de rode loper.

Martin was voor deze relatie getrouwd met Gwyneth Paltrow, met wie hij twee kinderen heeft. De band tussen Martin en Paltrow is nog steeds goed en ze hebben veel contact met elkaar.