Kookboekenschrijfster Sonja Bakker is op Ibiza beroofd van een tas met cadeaus, zo meldt Shownieuws.

Het autoraam van Bakker (47), die op Ibiza is met haar vriend en kinderen, werd ingeslagen. De dieven namen een tas met cadeaus mee die bedoeld waren voor Bakkers zoon Bram.

In de tas zat onder meer een nieuwe Playstation, zo is te zien in een filmpje op de site van Shownieuws. De beelden zijn gefilmd door Bakkers goede vriend Jacco Bosman, die met zijn partner een bezoek brengt. Bakker legt momenteel alles vast voor haar nieuwe serie op YouTube, die ze samen met Bosman maakt.