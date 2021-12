Sommige ouders vinden het heerlijk als de kinderen uitvliegen, maar Beau van Erven Dorens zit anders in elkaar. De 51-jarige presentator mist zijn zoons nu al, terwijl ze nog niet zo lang geleden het huis hebben verlaten. In gesprek met AD zegt hij erg te moeten wennen aan het idee.

"Het is leeg in huis", aldus Van Erven Dorens, die nu alleen zijn jongste zoon van zestien nog in huis heeft. Zijn twee oudste zoons van twintig zijn gaan studeren en zijn achttienjarige zoon is skileraar in Oostenrijk.

"Gelukkig is Jan er nog. Die praat veel, die snapt mij. Als ik het moeilijk heb, zegt hij: 'Kom papa, dan gaan we even knuffelen.'" De presentator snapt weinig van ouders die blij zijn dat de kinderen vertrekken of toegeven dat ze de kinderen pas leuk vonden toen er gesprekken met ze gevoerd konden worden.

"Ik heb dat niet. Ik vond álle leeftijden, álle fases leuk. Al liepen ze de hele dag huilend rond, vond ik het nog leuk. Ik snap dat ze uitvliegen, moeten ze vooral doen, maar gezellig vind ik het niet."

Van Erven Dorens snapt dat het bij het leven hoort en probeert zich nu dan maar te concentreren op andere dingen. "Al de periodes brengen iets moois mee. De dromen die je hebt als kind. Dan studeren in een tijd van ongekende vrijheid. Vervolgens kom je in een werkend leven met kinderen of zonder, maar dat is dan óók weer iets nieuws. Tot je, zoals nu - ik dan - achtergelaten wordt door je kinderen. Maar dat is dan ook wel weer een avontuur. Hoe gaan we dit aanpakken? Wat gaan we doen?"