Timothée Chalamet kwam met een speciale wens naar kostuumontwerper Susan Matheson voor de film Don't Look Up, vertelt Matheson in een interview met Vogue.

De 26-jarige acteur wilde namelijk dat zijn personage Yule zijn haar in een mat zou dragen, net als Joe Exotic van Tiger King.

"Het eerste wat hij tegen me zei, was dat hij een matje wilde", aldus Matheson, die bij Don't Look Up verantwoordelijk was voor het uiterlijk van verschillende acteurs. "Natuurlijk stuurde hij me foto's door van Joe Exotic. Destijds was iedereen door hem geobsedeerd, maar ik liet Timothée een foto zien van een man uit Nieuw-Zeeland die een fantastische mat had. 'Bingo!', zei hij toen ik die liet zien."

Bij GQ omschrijft Matheson het personage van Chalamet als een "evangelist en skatepunker die winkeldiefstallen pleegt". De kleren die hij draagt, vond ze in kringloopwinkels. "En daarmee bedoel ik niet vintagewinkels. Ik bedoel smerige kringloopwinkels, waar je door de bakken moet graven."

In Don't Look Up, te zien op Netflix, krijgt Yule een relatie met Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence). Zij probeert samen met wetenschapper Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) de mensheid te waarschuwen voor een naderende komeet die de aarde zal verwoesten.