Dan Brown en zijn ex-vrouw hebben een schikking getroffen in een rechtszaak die zij tegen hem had aangespannen, meldt The Huffington Post. De Amerikaanse schrijver had volgens zijn ex een geheim leven met diverse affaires naast hun huwelijk.

Blythe en Dan Brown (57) hebben samen een overeenkomst bereikt, aldus de advocaat van Blythe. "Verder willen ze niks over deze zaak kwijt. Zij hopen dat hun privacy wordt gerespecteerd." Verdere details over de schikking zijn niet bekendgemaakt.

In de zaak, die vorig jaar door Blythe was aangespannen, betichtte zij de schrijver van de bestseller The Da Vinci Code van "onwettig en buitensporig" gedrag. Ook zou hij in het geheim cadeautjes hebben gekocht voor een paardentrainer.

Blythe en Dan Brown trouwden in 1997 en gingen eind 2019 definitief uit elkaar, nadat ze al een tijdje niet meer bij elkaar hadden gewoond.