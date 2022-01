Imanuelle Grives heeft in 2021 veel grote nieuwe projecten mogen toevoegen aan haar cv, maar haar bewijsdrang is ze kwijtgeraakt. De actrice vertelt aan NU.nl dat ze bij haar deelname aan Special Forces er achterkwam dat ze, ook als ze de competitie aangaat, echt is veranderd.

In het programma worden bekende Nederlanders gedrild door de speciale eenheid, met loodzware opdrachten. Bij het kijken rijst de vraag waarom iemand mee zou willen doen aan een uitputtingsslag als deze.

"Haha, ik heb me die vraag ook een paar keer gesteld, toen ik er was en toen ik het terugkeek. Ik was benieuwd naar mijn nieuwe ik. De afgelopen jaren heb ik zo veel meegemaakt, ik ben daardoor veranderd als mens. Maar ik ben altijd een strebertje geweest, vond het belangrijk stoer en sterk te zijn. Ik was heel erg benieuwd of dat me weer over zou nemen op het moment dat ik een competitie aan moest gaan."

Dat gebeurde niet. "Ik kon de bewijsdrang niet vinden. Ik kon niet de motivatie vinden om kosten wat kost daar te willen winnen. Ik voelde al heel snel een fysieke en emotionele grens, waar ik niet overheen wilde. Ik wil helemaal niet bij de special forces, ik wil helemaal niet de sterkste van de groep zijn. Ik wil gewoon naar huis, ik heb dit niet nodig."

Ontdekkingsreis naar nieuwe drijfveer

"Ik heb me altijd zorgen gemaakt over de mening van anderen, was altijd op zoek naar erkenning. En voor een deel heeft me dat gevormd: ik ben succesvol geworden door die bewijsdrang", aldus Grives, die zegt dat het werkte als een "katalysator voor het harde werken".

"Als je die bewijsdrang loslaat, wat blijft er dan over? Wat drijft je dan? En ik ben er nog niet uit, het is een soort ontdekkingsreis." De actrice heeft besloten keuzes te maken aan de hand van wat zij leuk vindt en waar zij energie uit haalt. Ze is niet meer zoveel bezig met de mening van een ander.

Voor een deel kwam dat door de band met haar vader, die in november overleed. "Ik was altijd op zoek naar zijn goedkeuring, alles draaide om zijn erkenning. De laatste jaren heb ik geleerd dat dat niet gezond is, voor hem niet en voor mij niet. Toen ik dat kon loslaten kwam er veel meer begrip en acceptatie. Ik ben blij dat ik dat inzicht heb gehad en nog een mooi en lief afscheid van hem heb kunnen nemen op zijn sterfbed."

Actrice maakt brutalere keuzes

De actrice is naar eigen zeggen minder braaf geworden in haar carrièrekeuzes. "In Adem In, Adem Uit speel ik een buitenvrouw, een sidechick, die ook gewoon echt gek is. Zo leuk om te spelen. Maar vier jaar geleden dacht ik: als ik zo’n rol als donkere vrouw aanneem, word ik daar dan op afgerekend? Word ik erop aangekeken omdat het als stereotype gezien kan worden?"

"Je bent, wat je ook doet, een representatie van een groep. En dat doet er toe, maar het is ook belangrijk dat ik doe wat ik leuk vind. En nu maak ik brutalere keuzes. Op het moment dat je jezelf op Tomorrowland in een heftige situatie plaatst (Grives werd in 2019 gearresteerd met drugs op zak en werd veroordeeld tot een gevangenisstraf in België, red.) en je van je voetstuk valt, hoef je ook niet meer in een mal te passen. Dat werkt bevrijdend."

De periode uit 2019 heeft ze achter zich kunnen laten. "Het is grappig dat je dat zo benoemt en dat wij er over komen te praten. Eigenlijk is het namelijk niet echt zo dat het me nog achtervolgt. Ik ben daar heel blij mee, ik ben dankbaar dat ik verder mag. Soms word je geconfronteerd met je eigen donkere kant en dan is het heel moeilijk om jezelf in de spiegel aan te kijken en te zeggen: dit kan beter. Maar dat moet je wel doen. Het is een mogelijkheid om aan jezelf te werken. Ik laat me niet definiëren aan de hand van dit incident. En als ik dat al zou doen, dan is het vooral positief geweest. Want het heeft me gedwongen naar mezelf te kijken en mijn lelijke kanten aan te pakken."