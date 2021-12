Terwijl de Britse koningin Elizabeth Kerst vierde in Windsor Castle, werd een negentienjarige man opgepakt omdat hij een kruisboog bij zich had en vermoedelijk slechte intenties had. De politie doet nu onderzoek. Wat is er precies gebeurd?

De man uit Southampton probeert rond 8.30 uur het hek bij Windsor Castle te beklimmen. De beveiliging merkt de man op en houdt hem aan. Hij wordt opgepakt wegens het dragen van een wapen en het betreden van verboden terrein. Hij is niet in een gebouw geweest, laat de politie weten.

Op dat moment verblijft Elizabeth daar vermoedelijk al. Prins Charles, zijn vrouw Camilla en prins Edward en zijn gezin arriveren later in de ochtend bij het kasteel om met de koningin te lunchen. De familie wordt op de hoogte gebracht van het voorval.

24 minuten voordat het incident plaatsvindt, wordt via het sociale medium Snapchat een video gedeeld waarin een gemaskerde persoon - vermoedelijk de aangehouden man - een kruisboog vasthoudt. Met vervormde stem vertelt hij: "Het spijt me. Het spijt me wat ik heb gedaan en wat ik nog zal doen. Ik ga proberen om koningin Elizabeth te vermoorden."

De man zegt het te doen uit "wraak voor degenen die zijn gedood tijdens het bloedbad van Amritsar in 1919", waarbij het Brits-Indische leger bijna vierhonderd ongewapende mannen, vrouwen en kinderen vermoordde. "Het is ook wraak voor degenen die zijn vermoord, vernederd of gediscrimineerd vanwege hun afkomst."

De man deelt zijn naam, zegt van Indiase afkomst te zijn en zegt een 'Sith' te zijn, een vijandig personage uit de Star Wars-reeks. Met zijn stem en kledij doet hij denken aan Darth Vader, eveneens een personage uit de sciencefictionfilms. Hij noemt zich 'Darth Jones' en vraagt anderen zijn bericht te delen.

De politie onderzoekt de beelden uit deze video. De man zit voorlopig vast en krijgt psychische hulp.

De vader van de indringer heeft inmiddels op het voorval gereageerd. "Er is iets vreselijk mis. We hebben nog niet de kans gehad om met hem te praten, maar we proberen hem de hulp geven die hij nodig heeft. We gaan door een moeilijke tijd. Het is niet makkelijk."

De middag na het incident wordt de toespraak van Elizabeth uitgezonden. Die is al eerder opgenomen. Foto: BrunoPress

Intussen bekijkt de Britse regering of er strengere regels voor het bezit van kruisbogen ingevoerd kunnen worden. Momenteel mogen Britten van achttien jaar of ouder zonder vergunning een kruisboog kopen. Alleen de verkoop aan minderjarigen is verboden. Minister Priti Patel van Binnenlandse Zaken heeft opdracht gegeven de regels te herzien. In het Verenigd Koninkrijk wordt al langer om strengere wetten ten aanzien van kruisbogen geroepen. Zo laaide de discussie daarover op in 2018, toen een man zijn buurman doodde met een kruisboog.

Het is niet de eerste keer dat iemand probeert Windsor Castle of een ander verblijf van de Britse koningin binnen te dringen. Eerder in 2021, kort na het overlijden van prins Philip, probeerde een koppel over het hek te klimmen.

Het bekendste voorval vond plaats in 1982, toen Michael Fagan inbrak in Buckingham Palace. De man sloop rond in het paleis, maar ging ongezien weer weg. Een maand later wist hij weer binnen te komen en sloop hij zelfs de slaapkamer van Elizabeth in. De koningin alarmeerde de beveiliging en Fagan werd aangehouden. De man, die volgens zijn moeder groot fan van Elizabeth was, werd niet vervolgd maar wel enkele maanden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis.