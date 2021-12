Patricia Paay is net voor de Kerstdagen weer naar huis gegaan, maar als het aan haar doktoren lag, was ze nog wat langer gebleven. De zangeres kampt met een bacteriële infectie in de heup waar ze twee jaar geleden aan geopereerd werd.

"Ik ben gewoon zelf naar buiten gelopen. Ineens waren ze me kwijt, haha. Ik kon het niet langer aanzien en wilde na al die tijd gewoon naar huis", aldus Paay, die bij elkaar zo'n drie maanden in het ziekenhuis gelegen heeft.

De 72-jarige Paay was het ziekenhuisbed zat en wilde terug naar haar man Robbert en hun hondjes Zwabber en Lily. Maar van de problemen is ze nog niet af, want ze moet nog steeds antibiotica slikken voor de problemen in haar heup, waar ze twee jaar geleden een prothese in kreeg.

"Na een succesvolle operatie aan mijn rechterheup, twee jaar geleden volgde mijn linkerbeen snel. Ook dat verliep prima, totdat ik van de trap viel. Het bleek het beginpunt van alle ellende die ik nu doormaak", aldus Paay die destijds zag dat ze een enorme bloeduitstorting had. De artsen gingen op zoek en ondertussen werkte de zangeres gewoon door.

Paay: "Thuis merkte ik steeds vaker dat ik uit die wond maar bloed blééf verliezen. Waar ik ook zat of liep, steeds lekte het. Op de grond, op de stoel, het hele huis lag vol met bloed. Opnieuw terug in het ziekenhuis bleek ik zo veel te hebben verloren, dat ik twee grote bloedzakken kreeg toegediend om het niveau weer op peil te brengen."

Paay vreesde moeder nooit meer te zien

De infectie bleek haar prothese aan te tasten, waardoor die constant uit de kom schoot. Paay vreesde haar moeder, die 95 is, nooit meer terug te zien. "Ik kon natuurlijk niet naar mijn oude moeder toe. En zij mocht mij ook niet bezoeken. Ik dacht steeds: ze is 95, straks gebeurt er wat! En dan zie ik haar door al deze toestanden nooit meer!"

Nu voelt Paay zich nog niet goed, maar wel beter. En is ze vooral dankbaar voor de goede zorg die ze heeft ontvangen. "Als je dan kijkt hoe weinig dat personeel betaald krijgt. Dat is niet te begrijpen. Die lange periode in het ziekenhuis was echt een hel, maar deze mensen hebben het wel een stukje lichter gemaakt. Het liefst zou ik ze allemaal heel stevig willen knuffelen, maar dat mag door corona helaas niet."