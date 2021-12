Famke Louise en haar vriend Denzel Slager worden binnenkort de ouders van een jongen. Het stel heeft in hun documentairereeks het geslacht van hun ongeboren kind onthuld.

Famke Louise en Slager hebben eerder gezegd dat ze hun kind genderneutraal willen opvoeden, maar kozen er toch voor een zogeheten genderrevealparty te organiseren. Te zien is hoe het geslacht met blauwe confetti bekend wordt gemaakt op een feest.

In de documentairereeks op Videoland is volgens RTL Boulevard te zien hoe de 23-jarige muzikante en haar vriend in het bijzijn van familie en vrienden ontdekken dat hun aanstaande kindje een jongen is.

"Een echte man maakt mannen. Ik ben zo blij dat ik dit met jou heb mogen doen", aldus Famke Louise. "En ik ben zo benieuwd hoe onze jongen eruit gaat zien, echt niet normaal."