Gordon heeft afgelopen vrijdag geen geweld gebruikt tegen zijn ex Jeffrey, heeft de zanger via zijn manager laten weten aan onder meer Shownieuws. De familie van het model zegt dat foto's van verwondingen bewijzen dat er wel degelijk iets is gebeurd.

Wat is een juicekanaal? Een juicekanaal is eigenlijk niet veel meer dan een Instagram-pagina of een reeks YouTube-video's waarin net binnengekomen roddels worden gedeeld.

Die roddels komen de makers ter ore via hun duizenden volgers, maar ook via de intieme kring rondom de besproken bekende Nederlanders.

Via sociale media werd het verhaal verspreid dat Gordon vrijdag woedend zou zijn geworden toen zijn ex Jeffrey bij hem op bezoek was in Dubai. De zanger zou hebben gehoopt op een verzoening, maar het model zag daarvan af. De ruzie is volgens juicekanaaleigenaar Yvonne Coldeweijer zo uit de hand gelopen dat er geweld is gebruikt.

Coldeweijer beweerde daarbij beelden te hebben gezien van de ruzie. De familie van Jeffrey heeft aan RTL Boulevard laten weten dat er verwondingen te zien zijn op foto's van het model, maar het is onduidelijk wanneer de foto's zijn genomen.

Het management van Gordon zegt tegen RTL Boulevard en Shownieuws dat het eigenlijk niet wil reageren op de geruchten. "Maar gezien de uitlatingen op verscheidene kanalen dat Gordon geweld zou hebben gepleegd tegenover Jeffrey, kunnen wij niet meer onze lippen op elkaar houden. Hierbij willen we dan ook mededelen dat er geen geweld is geweest! En dat deze verhalen pertinent onjuist zijn."

Gordon en Jeffrey hadden vier maanden een relatie. In oktober gingen de twee uit elkaar.