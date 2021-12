Chantal Bles is tijdens Kerst door haar partner Robert Doornbos ten huwelijk gevraagd. Het stel is van plan om volgend jaar winter te gaan trouwen, zo liet Bles maandag in gesprek met RTL Boulevard weten.

"Ik heb altijd een winterbruiloft voor me gezien, met kaarslicht en warmte", vertelde de 35-jarige styliste.

Voormalig autocoureur Doornbos (40) vroeg Bles tien jaar geleden al om met hem te gaan trouwen, maar dat kon door enkele ernstige gebeurtenissen tot nu toe niet doorgaan.

Zo moest dochter Jada herstellen, nadat bij haar op zeer jonge leeftijd een tumor met uitzaaiingen werd ontdekt. In mei 2019 werd zij gezond verklaard.