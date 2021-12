Ye (voorheen bekend als Kanye West) maakt er geen geheim van dat hij zich nog niet heeft neergelegd bij het einde van zijn huwelijk met Kim Kardashian. Amerikaanse media melden dat de rapper nu het huis tegenover dat van zijn ex heeft gekocht.

Ye zei onlangs al bij een liefdadigheidsactie in Los Angeles dat hij zijn gezin weer bij elkaar wil brengen, waarbij hij opmerkte dat hij een huis in de buurt zou kopen als hij niet in hetzelfde huis als Kardashian kan zijn.

Hij kocht het huis tegenover dat van zijn ex-vrouw in Hidden Hills in de Amerikaanse staat Californië voor 4,5 miljoen dollar (bijna 4 miljoen euro). De rapper, die ook een landgoed heeft in de staat Wyoming, kocht onlangs ook al een huis op een half uur rijden van Kardashian voor ruim 57 miljoen dollar (ruim 50 miljoen euro).

Onlangs zong hij tijdens een optreden het nummer Runaway, waarbij hij de songtekst aanpaste naar een directe oproep aan Kardashian om bij hem terug te komen. Ook liet hij in interviews weten dat de scheiding nog niet officieel is, omdat hij er nog geen papieren van had gezien.

Kardashian zelf heeft een verzoek ingediend bij de rechter om van de achternaam van haar ex-man af te komen. Bovendien diende ze een verzoek in bij de rechter om de scheiding met Ye sneller te laten verwerken. Volgens haar ligt hij dwars bij het tekenen van de papieren. Kardashian datet momenteel met komiek Pete Davidson.

Ye en Kardashian gingen begin dit jaar na bijna zeven jaar huwelijk uit elkaar. Het stel heeft vier kinderen: dochters North (8) en Chicago (3) en zoons Saint (6) en Psalm (2).