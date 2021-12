Amy Schumer liet onlangs fillers in haar wangen aanbrengen, maar was niet tevreden met het resultaat. De actrice vertelt op Instagram dat ze de fillers heeft laten oplossen.

"Ik heb fillers uitgeprobeerd, maar het blijkt dat ik al vol zit", grapt Schumer op Instagram. "Je kunt ze godzijdank verwijderen, want ik leek Maleficent wel", aldus de actrice, die verwijst naar het Disney-personage met zeer zichtbare jukbeenderen dat gespeeld werd door Angelina Jolie.

Volgers van Schumer vragen haar op Instagram waarom ze er in eerste instantie voor koos de fillers te laten aanbrengen. De veertigjarige actrice en comédienne antwoordt dat het met haar leeftijd te maken heeft en dat ze zich zo goed mogelijk over zichzelf wil voelen. Ze vertelt ook liposuctie te hebben ondergaan, waar ze tevreden over is.

"Vroeger veroordeelde ik mensen die aan zichzelf lieten sleutelen. Nu vind ik vooral dat iedereen zijn best moet doen om van zichzelf te houden, precies zoals je bent. Maar als je veertig bent en een keizersnede hebt gehad, moet je ook vooral doen waar je je het beste bij voelt", aldus Schumer, die in 2019 moeder werd van een zoon.