Edwin Spee en zijn zoon Julian gaan volgend jaar de as van hun ex-geliefde en moeder Bibian Mentel op haar sterfdag, 29 maart, uitstrooien vanaf de top van een Canadese berg. Dat vertellen Spee en zijn zoon zondag in een interview met RTL Boulevard.

De twee vieren dit jaar voor het eerst Kerst zonder Mentel. Na de Kerst begint Julian met een nieuw avontuur. Zijn vader brengt hem naar Canada, waar Julian 4,5 maand gaat doorbrengen in een berggebied. Waar dat precies is, wordt niet gedeeld in het interview.

"Ik ga hier werken, snowboarden en mijn passie achterna", aldus Julian. Eind maart, wanneer zijn vader Julian ophaalt, strooien ze samen de as uit. "Mama voelde zich thuis in de bergen, ik kan mij geen mooiere plek bedenken om haar achter te laten."

Mentel werd zesmaal Nederlands kampioene snowboard op de onderdelen halfpipe en snowboardcross. In 2002 werd ze met een prothese opnieuw Nederlands kampioene snowboardcross. Ze behaalde gouden medailles op de Paralympische Spelen van 2014 en 2018. Op 29 maart dit jaar overleed ze aan de gevolgen van kanker.