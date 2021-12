Fajah Lourens heeft besloten haar beide borstimplantaten te laten verwijderen, omdat een ervan voor de tweede keer lek was. Dit heeft ze zaterdag laten weten via Instagram.

"Ik heb deze Kerst afscheid genomen van mijn nepborsten en kom steeds dichter bij mezelf", schrijft de zakenvrouw.

Op haar blog vertelt ze dat ze als kind al grotere borsten wilde. Haar latere operatie leidde tot de nodige complicaties: voor de tweede keer in vijf jaar kampte Lourens met een lekkend borstimplantaat. Hoewel een arts haar adviseerde de implantaten te laten verwijderen, koos Lourens ervoor ze te laten vervangen door nieuwe exemplaren.

Hierop traden weer complicaties op, waaronder een bacteriële huidinfectie. Toen de voormalige actrice positief op het coronavirus was getest, bleek dat een van haar implantaten gedraaid was. Daarop besloot ze beide implantaten te laten verwijderen.

"Ik heb geen borsten nodig om gezien te worden. Ik kan mezelf zien en vrouwelijk vinden zonder borsten. Dat is hoe ik er nu in sta. Hier moest ik me de afgelopen weken even doorheen worstelen", vertelt ze over haar situatie, die ze "een emotionele rollercoaster" noemt.