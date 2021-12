Andries Knevel gaf zijn dochter Marije het advies om niet zijn achternaam, maar die van zijn vrouw te gebruiken, zo vertelt hij in een interview met Volkskrant Magazine.

"Toen zij journalistiek ging studeren, zeiden mijn vrouw en ik: noem jezelf nou maar Bakker, anders loop je daar met een hypotheek op je rug", aldus Knevel.

"Nou, dat wilde ze absoluut niet. Ze was trots op die naam. Ik dacht als vader: wat leuk. Ik dacht ook: ik weet niet of dit wel zo verstandig is. Maar ze gaat er onbekommerd mee om."

Sinds zijn dochter aan Wie is de Mol? heeft meegedaan, zijn de rollen omgedraaid. "Er wordt aan mij gevraagd of ik de vader van Marije ben. Leuk om te zien. Hartstikke leuk, vind ik dat."