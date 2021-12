Martijn Koning vond het confronterend om in gesprek te gaan met een psycholoog, vertelt hij aan de Volkskrant. De cabaretier ontdekte dat hij een aantal eigenschappen heeft die ervoor zorgen dat mensen zich onveilig voelen.

"En dat begrijp ik niet. Zij reageren, en daar reageer ik dan weer op. Het eindigt ermee dat het uit de hand loopt. Ik heb vaak van tevoren al besloten wat ik vind. Ik heb gelijk, dus luister ik niet meer. Dat moet anders", aldus de cabaretier.

Onlangs kwam een vriend van vroeger naar een voorstelling van Koning kijken. "Hij zei het ook, dat hij zich vroeger bij mij onveilig voelde. Een harde grap, iemand voor lul zetten of onderbreken als er iets wordt gezegd, ik was het gewend, zo ging het thuis ook. We maakten grappen over elkaars zwaktes. Wij wisten niet beter, maar andere mensen bleken er grote moeite mee te hebben."

Koning besloot hulp in te schakelen vanwege de ziekte van zijn vader, die eerder dit jaar overleed, en omwille van zijn relatie. "Veel van mijn acties raken ook mijn vriendin, ze heeft er moeite mee. Je hoeft niet alles te zeggen, vindt zij. Werk staat bij mij op één, heel erg. En daarna pas komen mijn vriendin en mijn gezondheid enzo. Dat moet ik op de een of andere manier zien om te draaien."