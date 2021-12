Bilal Wahib is door het incident eind maart, waarbij hij een twaalfjarige jongen als grap vroeg of hij zijn geslacht kon 'laten zien', voor altijd veranderd. In gesprek met Volkskrant Magazine zegt de acteur en muzikant dat hij denkt dat het incident altijd terug zal komen.

"Misschien dat het een poosje niet wordt genoemd, maar het zal altijd blijven terugkomen, de rest van mijn leven. Ik wil wel verder, maar hoe is de vraag. Ik had hiervoor nooit de gedachte: wat als ik 40 ben, waar sta ik dan? Nu wel", aldus de 22-jarige Wahib.

De acteur moest naar de politie, sprak met advocaten en het slachtoffer en kreeg in november te horen dat hij niet zal worden vervolgd door het Openbaar Ministerie. Zijn platenlabel Top Notch had meteen na het incident al gezegd een pauze met hem in te lassen en BNNVARA, waar Wahib een kinderprogramma presenteerde, zette de samenwerking stil.

Niet alleen op werkgebied veranderde er veel: de acteur zag ook veel mensen die hij beschouwde als vrienden ineens verdwijnen. "Veel mensen hebben me laten vallen de afgelopen tijd, mensen van wie ik dacht dat ze vrienden waren, dat ze goed voor me waren, die ik vertrouwde. Maar uiteindelijk blijven de mensen die ik al kende voordat ik bekend werd over. Mijn moeder, mijn zus, een paar vrienden. Zij zullen er altijd voor me zijn. Als ik nu terugkijk had ik veel nieuwe vrienden alleen een beetje door de fame ofzo."

Wahib werd door zijn oude vrienden gewaarschuwd voor de vrienden die hem zouden laten vallen, maar de muzikant zag het zelf niet zo. "Ik luisterde daar niet goed naar. Dacht: het zal wel. Het lijkt me niet gezond om daar de hele dag mee bezig te zijn, zo van: met hem kan ik niet chillen, want als er iets gebeurt gaat hij mij laten vallen. Nu ben ik me er meer van bewust. Als je beroemd bent, vindt iedereen iets van je. Dat is leuk als het goed met je gaat, maar minder als het fout gaat. Dan word je daarvoor afgestraft."