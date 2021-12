Prinses Charlene van Monaco herstelt goed, laat haar woordvoerder donderdag aan People weten. Ze werd een maand geleden opgenomen in een kliniek wegens oververmoeidheid. Haar gezin zal haar tijdens de feestdagen bezoeken.

"Haar herstel laat bemoedigende resultaten zien, hoewel het nog een paar maanden kan duren voordat ze weer volledig hersteld is", aldus haar woordvoerder.

Tijdens de feestdagen zullen haar echtgenoot Albert en hun zevenjarige tweeling Jacques en Gabrielle de prinses bezoeken.

De 43-jarige Charlene keerde begin november na zes maanden terug bij haar gezin in het prinsdom. De prinses verbleef noodgedwongen langer in haar geboorteland Zuid-Afrika, omdat ze meerdere keren geopereerd moest worden vanwege een keel-, neus- en oorinfectie.

Volgens Albert was ze bij thuiskomst zowel mentaal als fysiek oververmoeid. "De eerste paar uur dat ze terug was ging het redelijk goed, maar daarna werd duidelijk dat het helemaal niet goed met haar ging", vertelde de 63-jarige prins.

"Ze was overduidelijk fysiek en mentaal uitgeput. Ze voelde zich overweldigd en kon haar officiële taken, het dagelijkse leven en het gezinsleven niet aan." De precieze reden van haar oververmoeidheid wordt niet gedeeld. Ook is het niet duidelijk waar Charlene precies is opgenomen.