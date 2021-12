Kate Winslet hield het niet droog toen ze Leonardo DiCaprio na drie jaar weer zag. De bevriende acteurs konden elkaar door de coronacrisis lange tijd niet opzoeken, vertelt Winslet donderdag in gesprek met The Guardian.

De acteurs die samen in Titanic te zien waren, zagen elkaar onlangs in Los Angeles. "Ik kon niet ophouden met huilen", aldus de Britse actrice. "Ik ken hem al mijn halve leven. Ik kon niet naar New York en hij kon mij niet bezoeken in Londen. We hebben al die tijd niet kunnen bijpraten tijdens een etentje of met een kop koffie."

"We hebben elkaar moeten missen vanwege COVID-19, net als vele mensen die internationale vriendschappen hebben gesloten." Winslet omschrijft haar Amerikaanse collega als een van haar beste vrienden, met wie ze een band voor het leven heeft.

Winslet en DiCaprio waren 21 en 22 jaar oud toen ze in 1997 aan Titanic werkten. De titel betekende voor beiden een grote doorbraak. In 2008 werkten ze nog eens samen. Toen speelden ze een getrouwd koppel met huwelijksproblemen in Revolutionary Road.