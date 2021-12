Wouter de Vries, de broer van de in juli vermoorde Peter R., wil best vaker ingaan op uitnodigingen van programma's, maar wel onder bepaalde voorwaarden. Zo wil hij niet telkens als 'de broer van' geïntroduceerd worden en ook liever niet over het gemis van zijn broer praten.

Wouter de Vries werd al eens door de Humberto Tan op de radio uitgenodigd en ook andere programma's lijken interesse te hebben, zegt hij in Het Parool. Hij bespreekt de uitnodigingen van de media wel eerst met Royce en Kelly de Vries, de kinderen van zijn overleden broer.

"De volgende dag hangt Talpa aan de lijn of ik zo nu en dan wil aanschuiven bij de mannen van Voetbal Inside. Zulke dingen overleg ik, dus ik heb gevraagd aan Royce en Kelly wat zij ervan zouden vinden. Ik heb bijvoorbeeld ook gezegd dat ik met Het Parool ging praten", aldus De Vries tegenover de krant.

"Niet om toestemming te vragen of zo, maar als ze er bezwaren tegen hebben, kunnen ze het in elk geval zeggen. Ik ben mijn broer kwijt, maar zij hun vader en dat is toch veel erger. Ze reageerden positief op mijn rol bij Voetbal Inside. 'Pak die snor aan', stuurde Kelly. 'Peter zou trots op je zijn.'"

De Vries wil liever niet aan talkshowtafels aanschuiven om over het gemis van zijn broer te praten. "Altijd ging het over Peter, maar ik wil niet die zanger zijn die steeds hetzelfde liedje zingt. Over de uitvaart heb ik alles wel verteld. Ik heb me bij Humberto gemeld met de mededeling dat ik, als econoom, weleens wat wil zeggen over de coronacrisis."