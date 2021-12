James Franco heeft voor het eerst sinds de beschuldigingen van seksueel misbruik aan zijn adres een uitgebreid interview gegeven. De 43-jarige acteur vertelt in The Jess Cagle Podcast dat hij bewust stil is geweest en in therapie is gegaan voor zijn seksverslaving.

"Het leek me niet het juiste moment om iets te zeggen", aldus Franco. "Eigenlijk wil je van alles zeggen en je verontschuldigingen aanbieden, maar onder dit alles zit nog een heel gedragspatroon dat niet binnen één dag veranderd is. Dus daar heb ik hard aan gewerkt."

Franco is eerder verslaafd geweest aan alcohol en liet zich nu opnemen voor zijn seksverslaving. "Ik heb mijn eerdere ervaringen gebruikt om dit te onderzoeken en om mezelf te veranderen. Ik ben al jaren nuchter, maar ik had niet door dat die andere verslaving wél speelde. Ik ging echt om de haverklap vreemd en kwetste iedereen."

De 127 Hours-acteur werd door twee studentes aan zijn voormalige acteerschool beschuldigd van seksueel ontoelaatbaar gedrag. De vrouwen hadden de acteur aangeklaagd omdat hij zijn macht als docent op een seksuele manier zou hebben misbruikt. Eerder dit jaar troffen de twee partijen een miljoenenschikking.

In het interview laat Franco weten dat hij inderdaad seks met hen heeft gehad, maar dat dit gebeurde met wederzijdse toestemming. "Dat was alsnog verkeerd, dat weet ik. Maar het gebeurde niet met een verkeerde intentie van mijn kant."