3FM-dj Frank van der Lende en zijn verloofde verwachten een kind, zo liet hij woensdagmiddag weten. De Serious Request-presentator onthulde het nieuws tijdens een bezoek van zijn onlangs bevallen collega Eva Koreman.

Koreman, tevens de beste vriendin van Van der Lende, was al op de hoogte van het nieuws en bracht tijdens een bezoek aan het Glazen Huis een cadeau voor de radio-dj mee. Daarin zaten een speen, een fles champagne en een mutsje van haar pasgeboren dochter Maia.

"Goed voorbeeld doet goed volgen. Mijn lieve verloofde Hanna is zwanger en ik word vader", aldus de 33-jarige Van der Lende. "Ik heb daar zoveel zin in en ik kan echt niet wachten. Ik ben zo gelukkig dat ik het eindelijk op de radio kan gooien."

Van der Lende vroeg zijn vriendin in 2019 ten huwelijk. De twee zouden in de zomer van 2020 trouwen, maar het huwelijk is wegens het coronavirus uitgesteld.

De radio-dj zit tot en met vrijdagavond in het Glazen Huis in Amersfoort. Ook Sander Hoogendoorn, Jorien Renkema en Rob Janssen zitten daar dag en nacht om met de actie Serious Request geld op te halen voor het goede doel.