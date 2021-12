Simon Keizer en zijn vrouw AnneMarie zijn ouders geworden van een zoon. Joa is 21 december om 18.48 uur geboren, zo maakt het stel via Instagram bekend.

"Omdat hij maar liefst 8,5 pond weegt is het niet onlogisch dat mama het nog wel zwaar heeft. Ik zal je de details besparen", aldus AnneMarie Keizer bij een foto van zichzelf met haar kersverse zoon in de armen. Haar echtgenoot streelt op de foto over haar hoofd.

Het stel was al samen de ouder van dochter Kiki. Keizer en zijn vrouw hadden er bewust voor gekozen van tevoren niet te ontdekken wat het geslacht van hun tweede kindje zou worden.