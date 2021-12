Bram Krikke en zijn vriendin Didi Shanna hebben een einde gemaakt aan hun relatie. De radio-dj schrijft op Instagram dat de twee na drie jaar uit elkaar gaan.

"Ondanks dat we van elkaar houden, en nog steeds enorm kunnen lachen met elkaar, hadden we niet meer die vonk en kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat we een ander labeltje op onze relatie moeten plakken. Namelijk dat van vrienden", aldus Krikke op Instagram.

De 27-jarige radio-dj deelt het bericht bij een foto van hem en zijn inmiddels ex-vriendin. Ook op haar profiel is het bericht gedeeld, met dezelfde foto.

Volgens Krikke is er geen sprake van drama of boosheid: de twee zijn echt samen tot het besluit gekomen.