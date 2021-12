De kinderen van Penélope Cruz en Javier Bardem hebben geen mobiele telefoon en mogen pas beginnen met sociale media als ze zestien jaar oud zijn. Cruz vindt de hedendaagse technologie gevaarlijk voor jonge kinderen en wil de mentale gezondheid van haar kinderen Leo (10) en Luna (8) beschermen.

"Ik gebruik sociale media zelf alleen maar voor mijn werk en dat doe ik heel voorzichtig. Er is iets aan sociale media dat niet klopt en het zijn vooral jongeren die daaronder lijden", aldus de actrice in gesprek met CBS.

Cruz zegt "te doen" te hebben met tieners van nu. "Het is net alsof de wereld hen aan een experiment heeft onderworpen. Er is geen bescherming voor ze op het platform en dat heeft een enorme invloed op het zelfbeeld van kinderen van wie de hersenen nog in ontwikkeling zijn, wat vaak weer leidt tot pesten. Dat soort dingen hadden wij niet toen we opgroeiden."

De actrice weet dat mensen haar mogelijk te streng vinden, maar ze vindt het ongezond als kinderen zich alleen maar bezighouden met sociale media. "Daarom moet je vanuit huis reageren en duidelijk aangeven wat wel en niet mag. Natuurlijk heb je geen invloed op wat er buitenshuis gebeurt, daarom is het des te belangrijker om zelf je grenzen aan te geven."