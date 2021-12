Esther Oosterbeek is al jaren vrijgezel en heeft in tegenstelling tot haar mede-Dolly Dot Angela Groothuizen geen enkele behoefte aan Tinder. De zangeres zegt in gesprek met De Telegraaf dat een relatie wat haar betreft niet hoeft.

Oosterbeek (62) zegt een "enig leven" te hebben met familie, vrienden en de zangeressen van de Dolly Dots. "Echt… ik heb totaal geen behoefte aan een man, ben ook zeker niet op zoek."

Dat betekent niet dat de zangeres zich er volledig voor afsluit, want Oosterbeek weet ook dat het leven soms een verrassende wending kan nemen. "Misschien loop ik binnenkort tegen een leuke man aan. Zeg wat dat betreft nooit nooit. Maar ik ben echt supergelukkig in m'n eentje. Juist in de lockdownperiode heb ik ontdekt dat alleen zijn voor mij geen enkel probleem is."

Sinds ze werd getroffen door een hersenbloeding voelt het voor Oosterbeek alsof ze "in reservetijd" leeft. "Geloof me, ik word elke ochtend in m'n eentje vrolijk wakker en ben dan blij met weer een nieuwe dag. Kortom, ik heb een heerlijk leven."