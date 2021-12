Karin van Scheijndel, de vrouwelijke helft van het voormalige Ik Vertrek-koppel 'de Scheetjes', heeft een nieuwe relatie. In gesprek met RTL Boulevard vertelt ze nu samen te zijn met Johan, de broer van Hans 'Scheetje' ten Böhmer.

Van Scheijndel vertelt dat ze op stap ging met haar schoonzus, daar bleef slapen en dat de vonk toen oversloeg. Ze kent Johan al zo'n negen jaar.

"Hij is echt superlief. Ik zit nog in een scheiding, hij is al acht maanden gescheiden. Hij weet natuurlijk alles van mij en we hadden gelijk een klik, ook door de problemen die we allebei hadden en hebben."

Haar ex-man is inmiddels op de hoogte van haar nieuwe relatie. "Zijn tante had hem een berichtje gestuurd."

Vorige week werd bekend dat Ten Böhmer ook een nieuwe liefde heeft. Hij is sinds kort samen met de 31-jarige Nina, die hem helpt op zijn golfbaan op Bonaire.

Relatie ging stuk tijdens coronacrisis

Hans en zijn ex-vrouw Karin, ook wel bekend als 'de Scheetjes', deden samen mee aan Ik Vertrek en werden door hun eigen realityserie bij SBS6 nog populairder.

Het stel maakte in september bekend te gaan scheiden. De coronacrisis en alle pech en problemen bij het openen van hun eigen golfbaan op Bonaire werd het stel uiteindelijk te veel.

Eind september liet Hans aan De Telegraaf weten een verzoening met Karin uit te sluiten. Karin zou naar Nederland vertrokken zijn en niet van plan zijn terug te keren naar Bonaire. "Ze heeft besloten om niet meer terug te komen en mij in de steek te laten", zei Hans in Ik Vertrek.