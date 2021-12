Anouk Hoogendijk heeft twee weken geleden een miskraam gehad. Het is de tweede keer dat de oud-voetbalster van Ajax haar kindje tijdens de zwangerschap verliest. Op Instagram deelt ze een foto vanuit haar ziekenhuisbed.

"Dit was twee weken geleden. Ik had toen graag het goede nieuws willen delen dat ik veertien weken zwanger was. Veertien weken zaten wij op een roze wolk, wat waren wij gelukkig!", schrijft de 36-jarige Hoogendijk, die al de moeder van Sonny is.

"In plaats daarvan ging het niet goed en ben ik hier bevallen. Drie dagen ziekenhuis met veel te veel bloedverlies en uiteindelijk daardoor ook nog een spoedoperatie."

Hoogendijk schrijft dat het mentaal een enorme klap is geweest, maar dat het haar fysiek ook zwaar valt. "Dit was helaas al de tweede keer dit jaar dat het misging. Eerder hoorden we na acht weken zwangerschap dat het een miskraam was en heeft het zes weken geduurd om alles goed m'n lichaam uit te krijgen."

De oud-voetbalster zegt dat ze lang heeft getwijfeld om haar verhaal te delen. "Het liefst sluit ik mezelf nu wekenlang op en verstop ik me lekker onder mijn dekens. Maar ik weet dat er helaas velen zijn die met dit soort tegenslagen te maken krijgen. Ik denk dat het goed is dat we dat bespreekbaar maken en elkaar daarin steunen", schrijft ze. "Daarnaast wil ik ook niet doen alsof het goed met me gaat, terwijl dat nu even niet zo is. Dat kost energie en die heb ik nu niet."