William Spaaij en Noortje Herlaar braken hun verloving in het voorjaar van 2015 af, maar volgens de acteur was het de mooiste relatie die hij in zijn leven had, zegt hij in het AD. De breuk veroorzaakte een spiritueel keerpunt voor Spaaij.

"Die relatie was een van de grootste en mooiste in mijn leven. Ik begon te denken: waarom doe ik wat ik doe? En wat betekent dat eigenlijk?", aldus Spaaij.

"Ik kwam in die zoektocht al snel uit bij mensen die mediteerden en die bepaalde boeken lazen. Ik ben ongelooflijk veel zelf gaan onderzoeken. Veel behoorlijk zweverigs, ook. Voor die tijd dacht ik veel meer in kaders. Ik was bezig met carrière maken. Maar ik ben er inmiddels achter gekomen dat die kaders me beperkten."

Spaaij vindt het niet erg dat de relatiebreuk met Herlaar - ze waren vijf jaar samen - er uiteindelijk toe leidde dat hij op zoek ging naar zichzelf.

"De relatie met Noortje is de mooiste geweest die ik ooit heb gehad. Het was mijn langste volwassen, dierbare relatie, waar ik met veel liefde op terugkijk. Ik deins er niet voor terug om dat te zeggen. Na die relatie heb ik me enorm ontwikkeld. Maar het is niet zo dat ik nu denk: wist ik toen maar wat ik nu weet."

De 38-jarige Spaaij is vanaf volgend jaar mei te zien in de toneelbewerking van de oude televisieserie Dagboek van een Herdershond.