Jamie Spears heeft volgens Amerikaanse media een rechter gevraagd zijn dochter Britney te sommeren zijn advocatenkosten te betalen. De raadsman van de zangeres sprak maandag schande van het verzoek.

Britney Spears stond bijna veertien jaar lang onder curatele en haar vader was haar toezichthouder. Eerder dit jaar gaf de zangeres een emotionele getuigenis waarin ze verklaarde dat ze al heel lang onder de curatele uit wilde, maar nooit die kans kreeg.

De rechter gaf haar toen toestemming voor een eigen advocaat, waarna het toezicht vorige maand per direct werd beëindigd. De officiële overdracht vindt echter pas in januari plaats, en Jamie Spears wil dat zijn dochter tot die tijd zijn advocaat, die 1.200 dollar per uur rekent, betaalt.

'Allemaal van Britneys zuurverdiende geld'

Britneys advocaat Mathew Rosengart reageerde ziedend. "Meneer Spears heeft miljoenen verdiend als curator van Britney, en betaalde zijn advocaten nog eens miljoenen, allemaal van Britneys zuurverdiende geld. De curatele is beëindigd en meneer Spears is oneervol geschorst", aldus de raadsman tegenover Variety.

"Onder deze omstandigheden is zijn petitie niet alleen juridisch kansloos, maar het is een schande. Dit is niet wat een vader die van zijn dochter houdt doet."