Patrick Martens is weer gelukkig in de liefde, onthult hij maandag aan Shownieuws. De Koffietijd-presentator vertelt "heel erg verliefd" te zijn.

"Dit keer zit ik niet alleen aan de kersttafel", zegt de 43-jarige acteur en presentator, die ook als finalist te zien is in de huidige reeks van Het Perfecte Plaatje. "Dat is heel leuk, ik heb opeens een andere Kerst dan de jaren dat ik het alleen vierde."

"Ik ben gewoon heel erg verliefd." Volgens Martens is zijn nieuwe liefde "iemand die jullie niet kennen, die helemaal niet in dit wereldje zit". "Het is gewoon de allerleukste Brabander die er is", zegt de presentator, die zelf uit Breda komt.

Martens had eerder een relatie met musicalacteur Freek Bartels, met wie hij tussen 2011 en 2013 samen was.