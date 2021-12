Sander Lantinga is voor de vierde keer vader geworden. De 45-jarige Radio 538-dj en zijn vriendin Tessel zijn afgelopen donderdag ouders geworden van dochter Lily-Lexi, laat hij maandagmiddag weten op de radio.

Lantinga vertelt dat de bevalling snel ging, maar dat zijn vriendin daarna veel bloed verloor. Ze schakelden daarom de hulpdiensten in.

"Binnen een kwartier stond de hele straat afgezet met ambulances en een brandweer met een takellift. Met gillende sirenes is ze naar het ziekenhuis gebracht, ik in de auto erachteraan. Dat was het meest bizarre half uur van mijn leven."

In het ziekenhuis bleek dat haar baarmoeder niet meer kon sluiten. "Je wordt voor de vierde keer vader en denkt onbewust toch: dat kan bijna een soort van kunstje worden. Dan word je wel weer echt gewezen op de kwetsbaarheid van het leven."

Het gaat inmiddels weer beter met de vriendin van Lantinga, die flink moet aansterken. "Wij vieren Kerst en Oud en Nieuw in bed, laat ik het zo zeggen."

De radio-dj en zijn partner hebben samen al drie kinderen: Klaas, Molly en Cato.