Ter voorbereiding van het afscheidsconcert dat hij vorige maand voor Belgische fans gaf in Antwerpen, liet Rob de Nijs zich zes weken opnemen in een revalidatiecentrum.

In De Telegraaf van maandag vertelt de zanger dat hij dat indien nodig opnieuw doet voor zijn slotconcert in Amsterdam in april.

De Nijs heeft in de kliniek met fysiotherapeuten gewerkt aan zijn conditie.

"Dat was even hard werken. Alleen in de weekenden was ik thuis, het was vijf dagen per week aan de bak met oefeningen doen, loopbanden en hometrainers, maar het heeft zijn vruchten afgeworpen."

'Kan me er zelf niet altijd toe zetten'

Bewegen is voor mensen met Parkinson erg belangrijk, vertelt de zanger, die komende week 79 wordt. Toch bekent hij: "Maar ik kan me er uit mezelf niet altijd toe zetten."

De kaartverkoop voor het afscheidsoptreden in Ziggo Dome op 10 april ging afgelopen vrijdag van start. Het concert was tot De Nijs' grote vreugde al snel uitverkocht.

"Dat er na een paar uur al geen kaart meer te krijgen was, dat is boven ieders verwachting. Zeker de mijne!’’