Ruud de Wild beseft sinds hij kanker heeft gehad wat er voor hem echt toe doet in het leven. "Zwarte Piet, de cancelcultuur, Black Lives Matter: als je ziek wordt, maakt het niet uit wat voor kleur je hebt, hoeveel geld je hebt of hoe oud je bent. Kanker maakt geen onderscheid", blikt de radio-dj terug op de ziekte in &C Magazine.

"Wees gewoon wat liever voor elkaar. Luister meer en oordeel minder. Op zich had ik dat altijd al wel, misschien was dit wel het laatste stukje schil dat eraf moest", vertelt De Wild, die naar eigen zeggen dichter bij zichzelf is gekomen.

Toch viel de ziekte hem niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk zwaar. "Kanker hebben, niet weten of je het overleeft, waar je staat, wat er precies met je aan de hand is en overgeleverd zijn aan anderen: het is écht zwaar."

De impact van zijn ziekte en de operaties op hem en zijn relatie met Olcay Gulsen, is te zien in de documentaire Diagnose De Wild.

De 52-jarige radio-dj maakte in maart bekend dat hij darmkanker had en stopte tijdelijk met zijn radioprogramma. Hij is inmiddels kankervrij en keerde in oktober terug op de radio. Hij hoopt het komend jaar schoon te blijven.

"Ik weet nog niet helemaal hoe vaak ik nog word gecontroleerd, maar voorlopig woon ik nog half in het ziekenhuis. Ach, liever dat dan andersom. Vroeger haalden ze je tumor eruit en was je genezen verklaard. Ik blijf liever nog even onder toezicht."