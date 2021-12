Programmamaker Sinan Can, die vaak reportages maakt in verre landen, neemt op bijzondere historische plekken vaak kleine souvenirs mee die daar achteloos zijn achtergelaten. Zo was Can onlangs in het Midden-Oosten, waar hij de schuilplaats bezocht waar Saddam Hussein in december 2003 werd gepakt. Hier lag nog een vork uit die tijd.

Dat vertelt Can in de podcast Dit komt nooit meer goed. "Saddam had alleen een kok bij zich in dat gat, hij ging natuurlijk niet zelf zijn eitje bakken", vertelt de programmamaker. "Het zag eruit als een soort gaarkeuken."

Eerder nam hij een stukje decoratie mee uit de tuin van de voormalige Libische leider Moammar Kaddafi en vond hij een verlaten cassettebandje in de boerderij waar Osama Bin Laden zijn plannen voor 9/11 maakte. "Ik heb het nog nooit beluisterd, dus weet niet of er een boodschap van hem op staat of een opname van The Beatles, waar hij fan van was", lacht Can in de podcast.

Hij bewaart zijn parafernalia in een kastje. "Ik ben een soort Boudewijn Büch, die hoopt dat later, als je oud bent en de verhalen begint te vergeten, dit soort dingen je helpen te weten wat je gedaan hebt."

'Soms verlies je het vertrouwen in de mensheid'

De reizen naar het Midden-Oosten eisen wel hun tol, erkent Can. "Soms helpt het om verhalen door te vertellen, maar soms doe ik dat niet omdat het te heftig is wat ik heb meegemaakt. Soms verlies je het vertrouwen in de mensheid door wat je allemaal ziet. Ik heb sombere dagen, dat ik geloof dat het niet meer goed komt met de wereld. We leren niet van de geschiedenis, alles herhaalt zich."

Can denkt niet dat hij dit werkt nog tientallen jaren blijft doen. "Ik denk dat ik over een paar jaar moet stoppen, want dit is niet gezond. Ik droom ook vaak van kinderen die ik heb ontmoet en die ik moest achterlaten. Dan denk ik: hoe zal het met ze zijn, zijn ze goed terechtgekomen, leven ze nog? De val van Afghanistan, waar ik ben geweest, emotioneerde mij ook enorm."