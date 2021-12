Hans ten Böhmer heeft een nieuwe liefde, zo liet hij donderdagavond weten in de nieuwe aflevering van Ik Vertrek. Hij is sinds kort samen met de 31-jarige Nina, die hem helpt op zijn golfbaan op Bonaire.

"Het voelt gewoon goed. Je komt hier niet zomaar iemand tegen waar je een klik mee hebt", zegt Hans over zijn nieuwe liefde op Bonaire.

Hans en zijn ex-vrouw Karin, ook wel bekend als 'de Scheetjes', deden samen mee aan Ik Vertrek en werden door hun eigen realityserie bij SBS6 nog populairder.

Het stel maakte in september bekend te gaan scheiden. De coronacrisis en alle pech en problemen bij het openen van hun eigen golfbaan op Bonaire werd het stel uiteindelijk te veel.

Eind september liet Hans aan De Telegraaf weten een verzoening met Karin uit te sluiten. Karin zou naar Nederland vertrokken zijn en niet van plan zijn terug te keren naar Bonaire. "Ze heeft besloten om niet meer terug te komen en mij in de steek te laten", zei Hans in Ik Vertrek.

Lichamelijke problemen door toegenomen werkdruk

Vanwege het vertrek van Karin doet Hans nu al het werk op de golfbaan in zijn eentje. "Ik krijg nu wel een beetje respect voor Karin. Ik heb nooit zo goed beseft wat ze allemaal deed hier."

Maar door de toegenomen werkdruk kampt Hans ook met lichamelijke problemen. Toen hij patat bakte voor veertig kinderen kreeg hij een epileptische aanval, waarna hij met een ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht.

Hans laat weten beter voor zichzelf te moeten zorgen. Zijn nieuwe liefde Nina heeft hem aangeboden te helpen met het werk op de golfbaan.

Karin woont sinds kort op een camping in Tilburg en wordt in mei voor de tweede keer oma. Ze geniet ervan om tijd door te brengen met haar kleinkinderen. Karin is eind oktober ook opnieuw verliefd geworden.