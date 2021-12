Ben Affleck heeft gereageerd op de kritiek die volgde op een interview met Howard Stern eerder deze week. Hierin sprak de acteur over zijn mislukte huwelijk met Jennifer Garner. In Jimmy Kimmel Live zegt de 49-jarige acteur nu dat hij nooit slecht zou praten over de moeder van zijn kinderen.

Affleck vertelde in het interview met Stern dat hij zich ten tijde van zijn huwelijk met Garner gevangen voelde en elke dag een fles whiskey dronk. Ook verklaarde hij waarschijnlijk nog steeds aan de drank te zijn geweest als Garner en hij niet waren gescheiden. De kritiek die zijn uitspraken losmaakte, had hij niet verwacht.

In de talkshow van Kimmel legt de acteur uit dat hij twee uur met Stern sprak en dat de media vervolgens uitspraken uit z'n verband rukten. "Ik heb gezegd dat Jennifer en ik veel respect voor elkaar hebben en onze kinderen altijd op de eerste plek zetten", aldus Affleck. "En vervolgens wordt er gezegd dat ik mijn ex-vrouw de schuld geef van mijn alcoholisme en dat ik gevangen was. Ik word neergezet als de meest vreselijke, ongevoelige man."

Affleck laat weten vrede te hebben met wat er in de media over hem gezegd wordt, maar trekt een grens wanneer zijn kinderen erbij worden gehaald "Ik zou nooit willen dat mijn kinderen zouden denken dat ik slecht over hun moeder spreek", aldus Affleck, die twee dochters en een zoon heeft met Garner.

De acteur heeft nu een relatie met Jennifer Lopez, met wie hij van 2002 tot 2004 ook samen was.