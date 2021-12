Chris Pratt en Katherine Schwarzenegger worden binnenkort ouders van een tweede kindje. People meldt dat de vrouw van de acteur in verwachting is.

Pratt en Schwarzenegger trouwden in juni 2019 met elkaar en werden in augustus 2020 ouders van hun eerste kindje samen: dochter Lyla Maria.

De 42-jarige acteur, bekend van films als Jurassic World en Guardians of the Galaxy, is ook vader van zoontje Jack uit een eerder huwelijk met actrice Anna Faris.

De 32-jarige Schwarzenegger, zelf werkzaam als auteur, is de oudste dochter van acteur Arnold Schwarzenegger en journalist en auteur Maria Shriver.