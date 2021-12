Renze Klamer is negatief getest op het coronavirus en mag vanuit Zuid-Afrika terugvliegen naar Nederland. De presentator zit al bijna twee weken vast in het land omdat hij positief testte. Ondanks dat hij in quarantaine ging en de regels volgde, mocht hij toch niet terugvliegen.

"Dubbel goed nieuws", twittert Klamer donderdagavond. "Voor mijzelf, want vandaag ben ik negatief getest en kan ik dus terug. Voor medelanders in vergelijkbare situaties, want er zijn excuses van KLM en het ministerie van Volksgezondheid en er is erkenning dat de informatie tegenstrijdig en verwarrend is."

Toen Klamer begin december positief testte ging hij in quarantaine. De presentator bleef positief testen, ondanks dat hij geen symptomen had.

Klamer volgde de regels voor mensen die positief testen en checkte vervolgens elf dagen later in bij KLM met de benodigde documenten: een negatieve PCR-test van elf dagen oud, een negatieve PCR-test van minder dan 48 oud en een artsenverklaring waarin staat dat hij niet besmet is. Van KLM kreeg hij de bevestiging dat de documenten waren goedgekeurd.

Op het vliegveld werd Klamer echter verteld dat hij ook een negatieve antigeentest had moeten hebben. Vervolgens bleek dat inderdaad op de Engelstalige versie van Nederlandwereldwijd.nl (government.nl) beschreven te staan.

Een medewerker van KLM vertelde Klamer daarna de regels van weer een andere website te volgen, namelijk die van Traveldoc.aero. Volgens die site moet het eerste positieve PCR-testresultaat twee weken oud zijn, in plaats van de elf dagen die de overheid aangeeft.