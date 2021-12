Renze Klamer is op 4 december vast komen te zitten in Zuid-Afrika door een positieve coronatest en zit daar nog altijd. De presentator werd geweigerd op zijn vlucht vanwege tegenstrijdige informatie over welke tests hij moet laten zien op het vliegveld.

Klamer ging na zijn positieve test "netjes in quarantaine", schrijft hij op Twitter. Vervolgens keek hij op Nederlandwereldwijd.nl, een website van de Rijksoverheid over onder meer reisadviezen, kleurcodes en procedures rond (snel)testen.

Hoewel hij positief bleef testen, had de presentator geen symptomen. Hij volgde de regels voor mensen die positief blijven testen en checkte elf dagen later in bij KLM met de benodigde documenten: een positieve PCR-test van elf dagen oud, een positieve PCR-test van minder dan 48 oud en een artsenverklaring dat je niet meer besmet bent. Van KLM kreeg hij bevestiging dat de documenten waren goedgekeurd.

Op het vliegveld werd hem echter verteld dat hij ook een negatieve antigeentest had moeten hebben. Vervolgens bleek dat op de Engelstalige versie van Nederlandwereldwijd.nl (government.nl) inderdaad beschreven te staan. Een medewerker van KLM vertelde hem daarna de regels op weer een andere website te volgen, namelijk die van Traveldoc.aero. Die site is "samengesteld door een toegewijd team van onderzoekers die samenwerken met immigratieautoriteiten, overheidsdiensten en gezondheidsinstanties over de hele wereld om ervoor te zorgen dat de hier gepresenteerde informatie geverifieerd en correct is op het moment van publicatie".

"Volgens deze site moet het eerste positieve PCR-testresultaat twee weken oud zijn, in plaats van de elf dagen die de overheid aangeeft", aldus Klamer. "Resultaat: nog langer m'n kinderen niet zien, extra hotel- en testkosten en totaal geen duidelijkheid over welke regels ik moet aanhouden om morgen wel terug te kunnen vliegen. Wie biedt duidelijkheid?"

Klamer hoopt donderdagavond terug naar Nederland te kunnen vliegen, maar wacht nog steeds op informatie vanuit KLM.