Leontine Borsato is "aangeslagen en ontdaan" na de aangifte die tegen haar partner Marco is gedaan. Ook de kinderen van het stel hebben het moeilijk. Dat liet Leontine woensdag via haar management weten aan RTL Boulevard.

Marco Borsato wordt beschuldigd van seksueel ongepast gedrag tegen een minderjarige. Een nu 22-jarige vrouw heeft maandag aangifte gedaan tegen de zanger. Zij zegt van 2014 tot 2019 meerdere malen te zijn betast door Borsato.

Leontine Borsato, die sinds de scheiding ook regelmatig haar meisjesnaam Ruiters gebruikt, zegt de komende twee maanden niet inhoudelijk op de zaak te zullen reageren. "Alles wat ze zegt, kan dubbel uitgelegd en geïnterpreteerd worden. Ze last bovendien een pauze in van sociale media", aldus het management tegen RTL Boulevard.

Leontine en Marco Borsato waren ruim 22 jaar getrouwd toen ze begin 2020 bekendmaakten uit elkaar te gaan. Inmiddels zijn de twee weer samen.