De advocaat van Britney Spears heeft haar vader Jamie opgeroepen zich te richten op het terugbetalen van de miljoenen die hij zichzelf heeft uitgekeerd toen hij curator van zijn dochter was. Raadsman Mathew Rosengart reageert daarmee op uitspraken van Britneys vader eerder deze week, meldt Variety.

De zangeres sprak eerder deze week haar ongenoegen uit over een interview dat ze in 2003 met Diane Sawyer deed, vlak na haar breuk met Justin Timberlake. In een inmiddels verwijderd bericht op Instagram stelde ze dat haar vader en drie andere mannen Sawyer destijds hadden binnengelaten. Spears werd vervolgens gedwongen met Sawyer te praten.

Vader Spears ontkent via zijn advocaat dat hij iets te maken had met het organiseren van dit interview en zegt in die periode niet betrokken te zijn geweest bij haar carrière. Hij sluit zijn verklaring af met de woorden dat hij van zijn dochter houdt en dat hij hoopt dat ze de hulp blijft zoeken die ze nodig heeft.

Onzin, vindt de advocaat van de zangeres. "In plaats van zijn dochter aanvallen, beledigen en pesten, zou het een stuk netter zijn als meneer Spears en zijn juridische team zich focussen op het beantwoorden van fundamentele vragen die ik voor ze heb", aldus Rosengart.

"Bijvoorbeeld hoe hij de miljoenen dollars die hij zichzelf uit Britneys vermogen heeft toegekend gaat terugbetalen." Rosengart wil precies weten hoeveel Jamie Spears heeft verdiend aan zijn dochter. "En heeft hij enig bewijs om aan te tonen dat hij geen afluisterapparatuur in Britneys slaapkamer heeft laten plaatsen, zoals The New York Times beweert?"

Jamie Spears was vanaf 2008 toezichthouder van zijn dochter maar werd in november na bijna veertien jaar uit zijn rol ontzet, enkele maanden nadat de zangeres zich openlijk uitsprak tegen het curatorschap. De zangeres mag nu zelf beslissen over haar gezondheid en sinds kort ook zelf documenten ondertekenen.